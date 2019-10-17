مقتل مدني بتفجير في قضاء شط العرب

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مدنيا قتل بتفجير في قضاء شط العرب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مخلفا حربيا انفجر في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة، ما ادى الى مقتل مدني في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".
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