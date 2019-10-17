أول تعليق إيراني بعد تقرير 'التدخل الميداني' في احتجاجات العراق

أصدرت إيران، اليوم الخميس، أول تعليق بعد تقرير تحدث عن "تدخل ميداني إيراني" لوأد الاحتجاجات في العراق.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إن "طهران لم تتدخل ولم ترسل قوات إلى العراق".

وجاءت تصريحات لاريجاني التي نقلتها وكالة "إسنا" الإيرانية، خلال لقائه عدد من نواب البرلمان العراقي، وعلى رأسهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية شيركو ميرو.

وقال لاريجاني "الأحداث الأخيرة في العراق مثيرة للقلق، ولكن نحن على ثقة بأن الشعب العراقي الحکيم سيحل هذه المشكلة، ولكن الشيء الأهم هو العثور على الأسباب الجذرية لهذا الحادث".

وتابع "علی الرغم من أن المظاهرات في جميع البلدان أمر طبيعي، إلا أن هناك قضايا أخرى وراء المظاهرات العنيفة، والتي تم حلها من خلال الدور البارز الذي لعبه المرجع الديني الأعلى في العراق، السید علي السيستاني".

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وقال المسؤول الإيراني "تطوير العراق وأمنه لهما فائدة كبيرة لإيران، وبعض الدول لا تقبل الهدوء والأمن في العراق، ومنذ بداية السياسات العراقية الجديدة، عارضها البعض وقاموا بأنشطة إرهابية منذ البداية، في حين أن موقف إيران من العراق واضح".

واكد لاريجاني "جزء من مشاكل إيران مع الدول المجاورة يتعلق بالعراق، وإيران تؤمن بديمقراطية العراق"، مشيرا الى ان "إيران والعراق بحکومتیهما وشعبیهما یقفان جنبا إلی جنب دائمًا، واستقبال الزوار الإيرانيين خلال الزیارة الأربعينية یعد مثالا واضحا على ذلك".

وشدد رئيس مجلس الشوری الإسلامي علی أن إيران ليس لها أية قوات أو تدخل في العراق، مضيفًا "عندما هاجم تنظیم داعش الإرهابي هذا البلد، طلبت الحكومة العراقية المساعدة من إيران، ونحن ساعدناهم".

وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت تقريرا حول حول استعانت فصائل عراقية بـ"قناصة" من أجل قمع الاحتجاجات في العراق.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد، خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.