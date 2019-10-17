مقتل مدني بعبوة ناسفة استهدفت عجلته في نينوى

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته في نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع بيك آب ضمن ناحية الشورى في محافظة نينوى".
وأضاف المصدرؤ الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادثة اسفرت عن مقتل صاحب العجلة".
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