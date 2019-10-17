2019-10-17 | 20:24
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وتابع الموقع أن "مانشستر يونايتد عرض على كريستيانو رونالدو عقد لمدة 3 سنوات بصفوف الفريق وسيصبح هو أعلى لاعب في العالم من حيث الراتب، متفوقا على ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني".
ويتقاضى ليونيل ميسي مع برشلونة 40 مليون يورو سنويا بسبب مستواه الرائع والثابت في السنوات الأخيرة، بينما يحصل رونالدو على 30 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن "مانشستر يونايتد سيعرض على كريستيانو رونالدو عقد مدى الحياة بعد نهاية الأعوام الثلاثة مع الفريق ليكون سفير النادي مثلما حدث مع البرازيلي رونالدينيو من قبل برشلونة ليحصل على 2 مليون يورو في السنة الواحدة".
وكان كريستيانو رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في صيف 2009 لريال مدريد مقابل 94 مليون يورو قبل الانتقال لصفوف يوفنتوس في صيف 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر براتب اعلى من ميسي.. تعرف على تفاصيل عرض اليونايتد لاستعادة رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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