براتب اعلى من ميسي.. تعرف على تفاصيل عرض اليونايتد لاستعادة رونالدو

وقال موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، إن "مانشستر يونايتد يحلم بعودة كريستيانو رونالدو لصفوفه في الفترة المقبلة من أجل استعادة الفريق لمكانته في أوروبا".

وتابع الموقع أن "مانشستر يونايتد عرض على كريستيانو رونالدو عقد لمدة 3 سنوات بصفوف الفريق وسيصبح هو أعلى لاعب في العالم من حيث الراتب، متفوقا على ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني".



ويتقاضى ليونيل ميسي مع برشلونة 40 مليون يورو سنويا بسبب مستواه الرائع والثابت في السنوات الأخيرة، بينما يحصل رونالدو على 30 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن "مانشستر يونايتد سيعرض على كريستيانو رونالدو عقد مدى الحياة بعد نهاية الأعوام الثلاثة مع الفريق ليكون سفير النادي مثلما حدث مع البرازيلي رونالدينيو من قبل برشلونة ليحصل على 2 مليون يورو في السنة الواحدة".

وكان كريستيانو رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في صيف 2009 لريال مدريد مقابل 94 مليون يورو قبل الانتقال لصفوف يوفنتوس في صيف 2018.