ترامب: الاتفاق مع تركيا حول سوريا نتيجة مدهشة وأنقذ حياة الأكراد

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التوصل إلى الاتفاق مع تركيا حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا "نتيجة مدهشة"، مشيرا إلى أن الاتفاق أنقذ حياة الأكراد السوريين.
وأضاف ترامب: "أود أن أشكر الجميع، وكجماعة أريد أن أشكر الأكراد، وهم سعداء جدا بهذا الحل لأنه بصراحة أنقذ حياتهم. وفعلنا شيئا عظيما بالنسبة إلى شريكنا".
واعتبر أن "هذا يوم عظيم بالنسبة للولايات المتحدة وتركيا... وشركائنا الأكراد والحضارة كلها"، فيما شدد على أنه "لن تكون هناك حاجة لفرض العقوبات" على تركيا.
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وقال في هذا السياق: "إنه صديق بالنسبة لي، وأنا سعيد بأنه لن تظهر هناك مشكلة بيننا، وبصراحة هو زعيم رائع ورجل قاس وقوي، وقد قام بالشيء الصحيح وأشيد به وسأشيد به".
وأشار ترامب مع ذلك إلى أنه لا يزال منفتحا أمام زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة، والتي كان من المخطط لأن يقوم بها يوم 13 نوفمبر المقبل.
وأعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بنس، الخميس، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.
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