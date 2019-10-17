المنافذ تنفي دخول 'تيشيرتات' تحمل ملصقات تشجّع على التظاهرات

نفت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، دخول "تشيرتات" تحمل ملصقات تشجع على التظاهرات عبر منفذ ام قصر الشمالي الحدودية. وقال مدير اعلام الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننفي دخول اي ملصقات مختومه على (تشيرتات) طبع عليها شعارات تشجع على التظاهرات عبر منفذ ام قصر الشمالي الحدودية، حسب ماتناقلته بعض صفحات التواصل الأجتماعي ( الفيس بوك)".



وأضافت الهيئة، "من خلال ما تقدم هذه دعوة إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام".

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