المالكي: نرفض اطلاق الرصاص ضد المتظاهرين أو اسقاط الحكومة بالعنف

اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، رفضه اطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين أو اسقاط الحكومة عن طريق العنف، فيما اعتبر أن "النظام الرئاسي" هو الأصلح في العراق.
واضاف المالكي "نرفض إسقاط الحكومة عن طريق العنف ونطالب مجلس النواب بدعمها بصورة جدية أو إنهائها عبر البرلمان".
كما طالب المالكي، "لجان التحقيقات بالتعرف على من أمر بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين".
واعتبر المالكي أن "النظام الرئاسي هو الأصلح في العراق وبداية تصحيح العملية السياسية تبدأ من الدستور".
واشار الى أن "النظام البرلماني يحتاج لحكومة قوية تحمي الإنتخابات والموظفين والعملية السياسية".
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