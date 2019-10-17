المالكي: نرفض اطلاق الرصاص ضد المتظاهرين أو اسقاط الحكومة بالعنف

وقال المالكي، في لقاء تلفزيوني مع عدد من القنوات الفضائية، بينها السومرية، "نرفض إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ونطالب بالإستجابة لمطالبهم المشروعة".

واضاف المالكي "نرفض إسقاط الحكومة عن طريق العنف ونطالب مجلس النواب بدعمها بصورة جدية أو إنهائها عبر البرلمان".



كما طالب المالكي، "لجان التحقيقات بالتعرف على من أمر بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين".

واعتبر المالكي أن "النظام الرئاسي هو الأصلح في العراق وبداية تصحيح العملية السياسية تبدأ من الدستور".

واشار الى أن "النظام البرلماني يحتاج لحكومة قوية تحمي الإنتخابات والموظفين والعملية السياسية".

