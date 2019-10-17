المالكي: انا نائب مع وقف التنفيذ ولسنا دولة عميقة

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، انه نائب مع وقف التنفيذ، فيما اشار الى ان حزب الدعوة ليس دولة عميقة.

وقال المالكي في حوار مع عدد من الفضائيات بينها السومرية "انني نائب في البرلمان مع وقف التنفيذ المؤقت وربما الدائم"، مشيرا الى انه "لا يحبذ اجراء انتخابات مبكرة باشراف اممي".

واضاف انه "تم تقليص حصة دولة القانون من الدرجات الخاصة"، لافتا الى ان "حزب البعث هو الدولة العميقة في العراق وليس حزب الدعوة".