المالكي يدين 'الاعتداء' على القنوات الفضائية والصحفيين ويشيد بدور المرجعية

دان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، "الاعتداء" على القنوات الفضائية والصحفيين، فيما اشاد بدور المرجعية الدينية العليا باحتواء "الازمة".
وشدد المالكي على أن "صوتنا مع صوت الفقراء الباحثين عن سكن يحفظ كرامتهم"، مؤكدا "سنقف الى جانب المحتاجين".
واشار المالكي، الى أن "موقف المرجعية الدينية دائما مع عامة المواطنين، واعلنت رفضها بشدة اطلاق النار على المتظاهرين".
وأكد أن "المرجعية ترفض العنف الذي رافق التظاهرات"، لافتا الى أن "موقفها كان واضحا بذلك خصوصا ضد الشباب الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي".
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