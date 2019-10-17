المالكي يدين 'الاعتداء' على القنوات الفضائية والصحفيين ويشيد بدور المرجعية

وقال المالكي، في لقاء تلفزيوني مع عدد من القنوات الفضائية، بينها السومرية، إنه "يدين الاعتداء على القنوات الفضائية والصحفيين، ويشيد بدور المرجعية الدينية باحتواء الازمة".

وشدد المالكي على أن "صوتنا مع صوت الفقراء الباحثين عن سكن يحفظ كرامتهم"، مؤكدا "سنقف الى جانب المحتاجين".



واشار المالكي، الى أن "موقف المرجعية الدينية دائما مع عامة المواطنين، واعلنت رفضها بشدة اطلاق النار على المتظاهرين".