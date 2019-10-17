الخزعلي يغرد بشأن دعوة صالح لاطلاق حوار وطني لتعديل الدستور

أعلن الأمين العام لحركة أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، تأييده ودعمه لدعوة رئيس الجمهورية برهم صالح لإطلاق حوار وطني لتعديل الدستور، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي لن يتحقق ما لم تحصل تعديلات دستورية.
وأشار الخزعلي، إلى أن "الإصلاح الحقيقي في هذا البلد لن يتحقق ما لم تحصل تعديلات دستورية تعالج مكامن الخلل في الأنظمة والقوانين".
يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن، أمس الأربعاء (16 تشرين الأول 2019)، أنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، فيما اعتبر أن هناك "مشكلة حقيقية" في قانون الانتخابات.
وكان النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي دعا، الخميس (22 آب 2019)، إلى إجراء تعديل لبعض المواد الدستورية، مشيراً إلى أهمية أن تكون جميع مواد الدستور واضحة التفسير ولا تقبل أي تفسيرات أخرى.
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