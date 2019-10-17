بيان امريكي: شينكر حث الحكومة العراقية على محاسبة المسؤولين عن العنف بالتظاهرات

وقالت في البيان إن مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفد شينكر غادرَ الى بغداد واربيل للفترة ما بين 16-18 تشرين الاول لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق ومستجدات الوضع على الحدود العراقية السورية، والتظاهرات الاخيرة في العراق".وأوضحت أن مساعد الوزير في بغداد التقى مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومستشار الامن القومي فالح الفياض، كما والتقى مساعد وزير الخارجية شينكر خلال وجوده في اربيل مع رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قباد طلباني ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

واوضحت أن مساعد الوزير شينكر أعرب خلال اجتماعاته عن دعمه للحكومة العراقية وحثها على إجراء تحقيق بسرعة وبشفافية في اعمال العنف التي رافقت التظاهرات الشعبية الاخيرة ومحاسبة المسؤولين عن افعالهم، كما وعبّر مساعد الوزير عن قلقه البالغ إزاء الهجمات ضد المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ووسائل الإعلام مشيرًا إلى أن التظاهر السلمي حق ديمقراطي أساسي.



كما وأكد مساعد وزير الخارجية شينكر مجددًا على استمرار التعاون الثنائي للولايات المتحدة لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي، وتشجيع الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المخاوف الاقتصادية والحكومية للشعب العراقي.