'قسد' ترفض تسليم مسلحي 'داعش' المعتقلين لديها لأي جهة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة.
وأكد عبدي أن الأكراد لن يوافقوا على تسليم إرهابيي "داعش" إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة "قسد".
هذا وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية أطلق عليها تسمية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا ضد المسلحين الأكراد، بهدف إنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية.
وتتحدث تقارير إعلامية أن "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد) تحتجز نحو 11 ألفا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أفراد من أسر المسلحين، وأن 9 آلاف منهم من العراق وسوريا و2000 مسلح ينتمون إلى نحو 50 دولة.
واعلن العراق على لسان وزير خارجيته عن الاستعداد بشكل رسمي استلام مسلحي تنظيم داعش ومحاكمتهم.
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