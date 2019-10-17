اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، عن استعداد العراق تسلم عناصر تنظيم "داعش" العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل البلاد.
واوضح أن "العراق مستعد لتسلم عناصر تنظيم داعش من العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل العراق"، مؤكدا أن السلطات العراقية "تراقب مايجري في سوريا واتخذت اجراءات منع تسلل المقاتلين الاجانب الى الحدود".
واشار الى أن "عدد الدواعش في سوريا كبير جدا وجاؤا من 72 دولة"، مشددا "يجب العمل على انهاء وجود المقاتلين الاجانب في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم: سنأخذ عناصر داعش العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.