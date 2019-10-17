الحكيم: هناك جهود دولية لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة وتأمين الملاحة في الخليج

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، أن جهوداً دولية تُبذل لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة وتأمين الملاحة في الخليج، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد بين أميركا وإيران. وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في بغداد: إنه تمت "مناقشة العلاقات الثنائية وإعمار المناطق المحررة عبر الشركات الفرنسية الكبرى". وأشار الحكيم إلى أن "هناك جهوداً دولية لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة وتأمين الملاحة في الخليج"، مؤكداً على ضرورة "خفض التصعيد والتوتر بين أميركا وإيران".



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