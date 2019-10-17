النائب الربيعي يدعو رئيس الوزراء لاصدار حزمة ثانية بخصوص ابعاد مدراء عامين جدد

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن تكون هناك وجبة جديدة من عملية استبدال لمدراء عامين من يرتبط عملهم يشكل مباشر مع المواطنين".

وأضاف، أن "هناك الكثير من المدراء العامين كانوا سبباً مباشراً في تردي الخدمات وعدم تقديم الخدمة المطلوبة مما تسبب بسخط المواطنين وامتعاضهم منهم نتيجة التراجع الكبير في مختلف الخدمات سواء في الجانب الصحي أو التربوي أو النظافة ومجالات أخرى".



ودعا الربيعي، إلى "الدقة في عملية الاختيار وحتى في عملية الاستبعاد التي من المفترض أن لا تستثني أي مدير عام كان مقصراً في عمله أو اتخذ المنصب مطلقاً لمصالحة الشخصية".

وأكد على أن "يستمر رئيس الوزراء بهذه الخطوات الإصلاحية المهمة التي من شأنها تغيير الكثير من الأخطاء المرتكبة في المرحلة الماضية"، معرباً عن أمله بأن "لا يكترث المهدي إلى أي انتماء سياسي لهذه الشخصيات التي فشلت وأخفقت في عملها والذي كان غطاءً لها طيلة المرحلة الماضية".



وشدد الربيعي، على أن "الكثير مِن النواب يقفون مع أية خطوة إصلاحية لرئيس الوزراء ما دامت تهدف لخدمة المواطن بغض النظر عن مصالح الكتل السياسية".

يذكر أن الخليج 365 نشرت، أمس الأول الثلاثاء، وثائق صادرة عن مجلس الوزراء تتضمنت إعفاء 61 مسؤولاً من مناصبهم في مؤسسات ووزارات ودوائر مختلفة.