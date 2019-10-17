كخلية واحدة، يعمل اهالي كربلاء وبشكل مستمر لتهيئة الأماكن من مساجد وحسينيات ومنازل لاستقبال الزائرين من شتى المحافظات وتقديم الخدمات لهم فضلا عن وجبات الطعام. لا تحتضن كربلاء خلال هذه الأيام زوارا من المحافظات العراقية فقط، بل حتى اجانب جاءوا لاداء شعيرة الزيارة الاربعينية، واداء طقوسهم التي يكررونها عام بعد آخر. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زوار عرب وأجانب يقصدون كربلاء لإحياء أربعينية الامام الحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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