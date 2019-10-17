سباق هدافي التصفيات الاسيوية.. ميمي يُسجل اسمه والسوما يتربع على عرش الصدارة

وسجل السوما هدفين في المباراة الأولى أمام الفلبين، ثم أضاف هدفي سوريا في المباراة أمام المالديف، قبل أن يضيف ثلاثية في مرمى غوام.

وأكد السوما تألقه من خلال التسجيل في جميع المباريات الثلاث مع منتخب سوريا، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل الهدافين في قارة آسيا.



وجاء في المركز الثاني مهاجم منتخب الإمارات علي مبخوت الذي يمتلك ستة أهداف، بعدما سجل هدف منتخب بلاده في المباراة التي خسرها خارج ملعبه أمام تايلاند 1-2.

وكان مبخوت سجل هدفي الإمارات عندما تغلبت على ماليزيا 2-1، ثم سجل ثلاثة أهداف في المباراة الثانية أمام إندونيسيا، لينجح أيضاً في التسجيل بجميع المباريات الثلاث.

أما في المركز الثالث فقد جاء كل من الإيراني أنصاريفارد والصيني يانغ زو، برصيد 5 أهداف لكل منهما.



وسجل 4 أهداف ستة لاعبين هم: المعز علي (قطر)، وهاري سوتار (أستراليا)، وجايمي ماكلارين (أستراليا)، وكيم شين-ووك (كوريا الجنوبية)، وسردار أزمون (إيران)، وتاكومي مينامينو (اليابان).

ونجح نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي في التسجيل خلال المباريات الثلاث التي خاضها منتخب بلاده، حيث يمتلك 3 أهداف، بعدما سجل هدفاً واحداً في مرمى كل من البحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.