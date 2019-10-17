التخطيط تعلن بالأرقام آخر إحصائية عن نسبة الفقر في البلاد

وتنشر الخليج 365 نص البيان:

شهدت مؤشرات الفقر تراجعاً في معدلاتها خلال العام الماضي 2018 وذلك وفقا للمسح الذي نفذته وزارة التخطيط لرصد وتقويم الفقر في العراق الذي شمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان ، اذ سجل مؤشر الفقر انخفاضا من 22.5 % عام 2014 الى 20% عام 2018 فيما لا تزال محافظة المثنى المحافظة الأكثر فقراً بين المحافظات بنسبة وصلت الى 52% .



وبلغ متوسط انفاق الاسرة خلال السنة الماضية (1503) مليون دينار شهريا وارتفع معدل التحاق الصافي في المرحلة الابتدائية الى 93% ، وفي الدراسة المتوسطة الى 75% ، كما ارتفعت نسبة الاسر المرتبطة بشبكة الماء الصافي الى 92% عام 2018 .واظهرا نتائج المسح ان نسبة البطالة سجلت 13.8% ، طبقاً لمعايير منظمة العمل الدولية . وترتفع نسبة البطالة بين الشباب الى 19% ، وكانت مؤشرات البطالة قد قاربت 30% عام 2005 وانخفضت الى 11% عام 2013 الى انها عاودت الارتفاع عام 2014 بسبب الازمتين الأمنية والاقتصادية التي تعرض لها العراق .ويأتي انخفاض مؤشرات الفقر في العراق متزامناً مع المعالجات والسياسات التي تضمنتها إستراتيجية التخفيف من الفقر بنسختيها الأولى 2010-2014 والثانية 2018-2022 وتزامناً أيضا مع تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية وبدء عمله اذ يكون آلية مسيرة لتنفيذ أنشطة الستراتيجية والوصول الى الفئات المستهدفة عبر التنسيق المباشر مع المحافظات من خلال مكاتب الصندوق التي تضم لجان تمثل الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ، فضلا عن إمكانية التعامل مع التمويل الدولي ليكون نافذة مهمة للعمل المباشر مع الجهات المانحة لتمويل الأنشطة التي تعالج الفقر .وفي ما يتعلق بالانشطة والمعالجات التي جرى تنفيذها في إستراتيجية التخفيف من الفقر خلال المدة 2012-2018 :‏v منح (12234) قرضاً مسيرا للفقراء شملت القطاع الخدمي والصناعي والزراعي‏v انشاء 18 طريقا ريفيا بطول 65 كم في المحافظات (صلاح الدين ، ديالى ، نينوى)‏v انشاء (700) كشك ومحل تجزئة في محافظتي (صلاح الدين ، الديوانية)

وفي الجانب الصحي :

‏v تدريب (9630) مرشدة صحية في جميع المحافظات بهدف بناء القدرات في مجالات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة في صحة الأطفال.

‏v تجهيز (643) مركز صحي في (15) محافظة بأجهزة مختبرية ومتعددة الأغراض طبية مختلفة.

‏v انشاء 79 مركز للتدرن وبيوت ومراكز صحية عيادات متنقلة .

‏v تجهيز سيارات حوضية اليات تخصصية في اعمال المجاري وايصال الماء الصالح للشرب وانشاء مجمعات لتحلية المياه وتجهيز شبكات كهربائية في عدد من القرى في محافظات مختلفة.

وفي مجال التعليم :

‏v انجاز 149 مدرسة بديلة للمدارس الطينية فضلا عن تأهيل وانشاء عدد من المدارس في المحافظات بالاضافة الى عدد اخر قيد الإنجاز .

وفي مجال السكن :

‏v انشاء 890 وحدة سكنية منها (300 وحدة سكنية في كركوك و284 في واسط و145 في الانبار و91 في الديوانية و70 وحدة سكنية المثنى ) وهناك مجمعات سكنية أخرى في مراحل التنفيذ بنسبة تتراوح ما بين 15% -95% ، فيما سيتم توزيع الوحدات المنجزة على الفقراء وفق معايير مناسبة .

في مجال الحماية الاجتماعية للفقراء :

‏v دعم البحث الاجتماعي للمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية بمبلغ (4.500) مليار دينار خلال السنوات 2015-2018

‏v شمول 7500 اسرة نازحة في المنح المالية

اما في ما يتعلق في مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يهدف الى تعميق جهود تحقيق الاستقرار وتوفير فرص كسب العيش وتوفير الخدمات الاجتماعية وبناء برامج شبكات الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط من خلال الاهتمام باولويات التنمية المحلية ووضع تدابير من شأنها تعزيز الترابط الاجتماعي . فقد باشر الصندوق مهماته في ثلاث محافظات هي ( المثنى ، صلاح الدين ، دهوك ) كمرحلة أولى من عملة اذ تم شمول (10) قرى في كل محافظة ثم أضيفت لها (10) قرى أخرى ، ليصبح مجموع القرى المشمولة (60) قرية .

- بلغت نسبة المشاريع التي سيتم تنفيذها في قرى محافظة المثنى بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية (4) ملايين و(305) الف دولار . تشتمل تنفيذ مشاريع اكساء طرق وتأهيل شبكات كهربائية وتطوير وتأهيل مجمعات ماء وانشاء جسر حديدي للمشاة .

- بلغت كلفة المشاريع في قرى محافظة صلاح الدين (4) ملايين و(500) الف دولار ، لتنفيذ مشاريع مدارس وتبليط طرق وتأهيل وتجهيز شبكات كهربائية وانشاء شبكة ماء .

- اما في محافظة دهوك في إقليم كردستان فقد بلغت المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية (2) مليون و(712) الف دولار ، لتنفيذ مشاريع تشمل تبليط شوارع وتبطين سواقي ومعالجة مقاطع منهارة في الطرق وربط خطوط كهربائية وانشاء خزانات كهربائية للمياه وانشاء

توصيل شبكة كهربائية رئيسة لعدد من القرى .

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مشاريع تخفيف الفقر في محافظة المثنى :

‏Ø انشاء 4 شبكات ماء في ناحيتي النجمي والمجد

‏Ø انشاء بيوت صحية في 5 نواحي أخرى

‏Ø انشاء 11 مدرسة متوسطة للبنات

‏Ø إيصال الخدمات الأساسية الى مناطق الدور واطئة الكلفة التي تضم 70 وحدة سكنية

‏Ø تنفيذ مشروع بناء 112 وحدة سكنية في ناحية طحربة

‏Ø انجاز مشروع منسقية التدرن في ناحيتي الخضر والسماوة

‏Ø بناء 15 مدرسة بديلة للمدارس الطينية

‏Ø شمول اكثر من 3 الاف مستفيد بالقروض الصغيرة

مشاريع التخفيف من الفقر في محافظة صلاح الدين

‏Ø تنفيذ‪ ‬مشاريع‪ ‬لبناء‪ ‬المجمعات‪ ‬السكنية الاقتصادية‪ ‬بعدد (438) دار اقتصادية و انشاء (40) مدرسة و(30) بيت صحي موزعة في عموم اقضية المحافظة

‏Ø بناء ‪98‬ مدرسة بديلة للمدارس الطينية

‏Ø انجاز منسقية التدرن عدد 2 في قضائي (بيجي ، تكريت)

‏Ø تبني بناء وحدات سكنية اقتصادية بعدد 237 وحدة سكنية في ناحية يثرب

‏Ø شمول 1554 مقترض في برنامج القروض الصغيرة