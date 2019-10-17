نائبة تدعو الحكومة إلى 'الاتعاظ' وتحذرها: القادم قد يكون أسوأ

دعت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الخميس، الحكومة إلى "الاتعاظ من الدرس"، محذرة من أن القادم قد يكون "أسوأ" في حال تسويف المطالب المشروعة واستمرار حالات الفساد، فيما طالبت القضاء بالتحقيق بكل ما حصل من حالات "تجاوز وانفلات أمني واستهداف للمتظاهرين".
وأضافت جودت، أن "الحكومة عليها أن تتعظ من الدرس لأن القادم قد يكون أسوأ بحال تسويف المطالب المشروعة واستمرار حالات الفساد وعمليات البيع والشراء للمناصب وهدر المال العام"، داعيةً الحكومة إلى "الحفاظ على هيبة البلد وثروات الشعب وأن تنظر بشكل واقعي لمطالب الجماهير بدل قمعهم".
وتابعت جودت: "ينبغي للقضاء أن يحقق بكل ما حصل من حالات تجاوز وانفلات أمني واستهداف للمتظاهرين وأن يتم وضع النقاط على الحروف ومحاسبة المقصرين لأن الشارع يغلي وعدم تحقيق المطالب أو تحقيق العدالة معناه أن التظاهرات ستستمر وستعود ثورة الجياع بشكل أقوى".
وأشارت جودت إلى أن "موازنة العراق تعادل أربع موازنات للدول المجاورة لكن الفساد وهدر المال كان السبب في الحال الذي وصل اليه الشعب والبلد من فقر ودمار للبنى التحتية".
وكان النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أكد، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، على ضرورة إجراء تغيير وزاري في بعض الوزارات التي وصفها بـ"الميتة"، محذراً من تظاهرات أكبر في حال عدم وجود خطوات حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين.
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