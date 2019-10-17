وأوضح الدكتور أوز أن مدرات البول تساعد الكليتين في إطلاق الماء من الجسم. وأضاف قائلا: "إن ارتفاع نسبة الماء وانخفاض محتوى الألياف في الخضروات هذه، يمكن أن يسبب زيادة التبول ويمنع الانتفاخ".
ويعد الخيار أيضا مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، الذي يصد الآثار السلبية لتناول كميات كبيرة من الصوديوم- أحد الأسباب الرئيسية لاحتباس السوائل.
كما أوضح موقع LiveStrong الطبي: "عندما نستهلك المزيد من البوتاسيوم، يفرز الصوديوم عن طريق البول. وبالتالي يمكن أن يكون البوتاسيوم مفيدا في تقليل احتباس الماء الناتج عن الإفراط في تناول الصوديوم".
ويعتبر الموز مصدرا آخر غنيا بالبوتاسيوم، يمكن أن يساعد في تقليل انتفاخ البطن، وفقا للدكتور أوز.
وفي حال كان الانتفاخ مرتبطا بتراكم الغازات في المعدة، فإن هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا توصي بالابتعاد عن الأطعمة المسببة لذلك، وتشمل: الفاصوليا والبصل والبروكلي والقرنبيط.
كما يُنصح بعدم التحدث ومضغ الطعام في الوقت ذاته، والجلوس بشكل مستقيم أثناء الاكل، مع تقليل كمية المشروبات الغازية ما أمكن.
كانت هذه تفاصيل خبر أتعانون من مشاكل المعدة؟ هذا الغذاء يعالج الانتفاخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.