وزير الداخلية يصل كربلاء

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الاربعاء، الى محافظة كربلاء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الداخلية ياسين الياسري وصل اليوم الى محافظة كربلاء".
واضافت ان "ذلك جاء للوقوف على الاستعدادات الامنية لتأمين الزيارة الاربعينية".
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