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وزير الداخلية يصل كربلاء

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وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الاربعاء، الى محافظة كربلاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الداخلية ياسين الياسري وصل اليوم الى محافظة كربلاء".

 

واضافت ان "ذلك جاء للوقوف على الاستعدادات الامنية لتأمين الزيارة الاربعينية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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