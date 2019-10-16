مسؤول اميركي يؤكد للحلبوسي دعم بلاده للحكومة العراقية في ملف الإصلاحات

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "استقبل، اليوم الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في المجال الاقتصادي والأمني".

وأضاف أن "الجانبين بحثا التطورات السياسية في البلاد وملف التظاهرات وأبرز مطالب المتظاهرين وسبل معالجتها، فضلا عن مناقشة حزمة القرارات والإصلاحات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء لتلبية مطالبهم، والتأكيد على أهمية سلمية التظاهرات، وحماية المتظاهرين، وحرية التعبير عن الرأي، وعدم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، ومنع المندسين من إحداث فجوة بينهم".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان على "أهمية فتح الاستثمار للشركات العالمية والمحلية وتنشيط القطاع الخاص؛ لتوفير فرص العمل للشباب، والحد من البطالة، والعمل على مكافحة الفساد".



من جهته أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي وفقاً للبيان "تعاون بلاده مع العراق في حربه ضد الإرهاب، وملاحقة خلايا داعش الإرهابي، ودعم الحكومة العراقية في ملف الإصلاحات".