مسؤول اميركي يؤكد للحلبوسي دعم بلاده للحكومة العراقية في ملف الإصلاحات

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، على أهمية فتح الاستثمار للشركات العالمية والمحلية وتنشيط القطاع الخاص، فيما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، دعم بلاده للحكومة العراقية في ملف الإصلاحات وملاحقة خلايا "داعش".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "استقبل، اليوم الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في المجال الاقتصادي والأمني".
وأكد الحلبوسي بحسب البيان على "أهمية فتح الاستثمار للشركات العالمية والمحلية وتنشيط القطاع الخاص؛ لتوفير فرص العمل للشباب، والحد من البطالة، والعمل على مكافحة الفساد".
من جهته أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي وفقاً للبيان "تعاون بلاده مع العراق في حربه ضد الإرهاب، وملاحقة خلايا داعش الإرهابي، ودعم الحكومة العراقية في ملف الإصلاحات".
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