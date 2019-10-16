وزير الدفاع يعلن اعتقال عدد من عناصر 'داعش' الفارين داخل الاراضي العراقية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري تفقد، يوم الاربعاء الموافق 16 تشرين الأول 2019، يرافقه وزير الهجرة والمهجرين ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، قيادة عمليات الانبار والجزيرة ونينوى".وأضافت الوزارة، أن "الشمري اطلع على انتشار القطعات ضمن قواطع القيادات اعلاه، بعدها تفقد القطعات المنتشرة على الخط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا ومنطقة تل صفوك ومنفذ الفاو الحدودي"، مشيرة الى أن "الشمري التقى بوزير البيشمركة، حيث اكد الطرفان على التعاون لملاحقة ارهابيي داعش الفارين ومتابعة الوضع الأمني".

وأعلن الشمري، بحسب البيان، "القاء القبض على عدد من عناصر داعش الفارين داخل الاراضي العراقية"، مؤكدا على "الاستمرار بعمليات ملاحقة المتسللين داخل الأراضي العراقية".



وشدد وزير الدفاع، "على تحصين المواضع الدفاعية في الشريط الحدودي لمنع تسلل هذه العناصر الارهابية الى الاراضي العراقية، فضلا عن اليقضة والحذر".