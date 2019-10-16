أفاد مصدر امني، بوفاة شخص نتيجة الحريق الذي شهدته عدد من المحال التجارية وسط العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوو، إن "شخصا توفي نتيجة الحريق الذي شهدته عدد من المحال التجارية وسط العاصمة بغداد، اليوم".
وكان مصدر امني أفاد، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في أربعة محال تجارية قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص في حريق المحال التجارية وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.