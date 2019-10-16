وفاة شخص في حريق المحال التجارية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوو، إن "شخصا توفي نتيجة الحريق الذي شهدته عدد من المحال التجارية وسط العاصمة بغداد، اليوم".

وكان مصدر امني أفاد، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في أربعة محال تجارية قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة بغداد.