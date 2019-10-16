بالصور.. هذا ما خلفه حريق وسط بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لما خلفه الحريق الذي اندلع في محال تجارية في الشواكة وسط بغداد. وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في أربعة محال تجارية قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة بغداد.

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