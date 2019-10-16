كاتانيتش متحسر على 'اهدار الفرص' في مباراة كمبوديا

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2019-10-16 | 20:01
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أكد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، سعادته بعد نجاح فريقه في تحقيق الفوز خارج ملعبه على كمبوديا 4-0 يوم امس الثلاثاء على الستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وقال كاتانيتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، إنه "قدمنا مباراة رائعة من الناحية التكتيكية، وهذا الفوز سيمنحنا دفعة قوية في المجموعة".
وأضاف: "حاولنا ما بوسعنا الضغط على الفريق المقابل، وقد أنهينا الشوط الأول بنتيجة جيدة من خلال تسجيل هدفين، وهذا الأمر ساعدنا على دخول الشوط الثاني بحماس كبير، وقد نجحنا في إضافة هدفين">
وفي ذات الوقت أعرب المدرب عن خيبة أمله لعدم نجاح لاعبي فريقه في تسجيل المزيد من الأهداف، حيث قال: "أهدرنا العديد من الفرص لأن اللاعبين كانوا مندفعين للتسجيل، وقد أثر هذا على تركيزهم، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لجعل النتيجة أكبر".
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 تشرين الثاني القادم، حيث يلتقي العراق مع إيران في البصرة، وهونغ كونغ مع البحرين في هونغ كونغ.
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