كاتانيتش متحسر على 'اهدار الفرص' في مباراة كمبوديا

وتصدر المنتخب الوطني، المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف عن الوصيف البحرين.

وقال كاتانيتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، إنه "قدمنا مباراة رائعة من الناحية التكتيكية، وهذا الفوز سيمنحنا دفعة قوية في المجموعة".



وأضاف: "حاولنا ما بوسعنا الضغط على الفريق المقابل، وقد أنهينا الشوط الأول بنتيجة جيدة من خلال تسجيل هدفين، وهذا الأمر ساعدنا على دخول الشوط الثاني بحماس كبير، وقد نجحنا في إضافة هدفين">

وفي ذات الوقت أعرب المدرب عن خيبة أمله لعدم نجاح لاعبي فريقه في تسجيل المزيد من الأهداف، حيث قال: "أهدرنا العديد من الفرص لأن اللاعبين كانوا مندفعين للتسجيل، وقد أثر هذا على تركيزهم، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لجعل النتيجة أكبر".



وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 تشرين الثاني القادم، حيث يلتقي العراق مع إيران في البصرة، وهونغ كونغ مع البحرين في هونغ كونغ.