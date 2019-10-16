تعرف على آخر مستجدات 'عيادة النوارس'

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2019-10-16 | 19:24
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يأمل نادي الزوراء الرياضي، في استعادة لاعبيه المصابين من اجل دعم كتيبة النوارس في الدوري العراقي الممتاز للموسم الجاري 2019/ 2020.
وقال عضو الهيئة الادارية للنادي والمنسق الاعلامي لكرة النوارس عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "حارس مرمى نادي الزوراء، جلال حسن، يخوض المرحلة الاخيرة من التأهيل في العاصمة اللبنانية بيروت وسيعود الى بغداد الاسبوع القادم ليكون جاهزاً للعودة لتدريبات الفريق".
وبخصوص اللاعب حسين علي، أكد رشيد أن "اللاعب سيغادر الى العاصمة القطرية الدوحة وفي اكاديمية اسبيتار تحديداً، من اجل استكمال مرحلة العلاج الخاصة به ومن ثم الدخول في مرحلة التأهيل للعودة الى التدريبات الجماعية للنوارس مطلع العام المقبل".
وتابع رشيد، أن "الانباء السارة تتواصل بالنسبة للمدرب باسم قاسم، حيث اكمل اللاعب علي محسن مرحلة علاجه وسيكون متاحاً للكادر التدريبي اخلال 14 يوماً ليعزز كتيبة النوارس".
وحقق نادي الزوراء اربع نقاط خلال مباراتين في الدوري الممتاز، حيث تعادل مع السماوة سلبياً من دون اهداف، فيما تغلب على الشرطة بهدف دون رد.
وبخصوص اللاعب حسين علي، أكد رشيد أن "اللاعب سيغادر الى العاصمة القطرية الدوحة وفي اكاديمية اسبيتار تحديداً، من اجل استكمال مرحلة العلاج الخاصة به ومن ثم الدخول في مرحلة التأهيل للعودة الى التدريبات الجماعية للنوارس مطلع العام المقبل".
وتابع رشيد، أن "الانباء السارة تتواصل بالنسبة للمدرب باسم قاسم، حيث اكمل اللاعب علي محسن مرحلة علاجه وسيكون متاحاً للكادر التدريبي اخلال 14 يوماً ليعزز كتيبة النوارس".
وحقق نادي الزوراء اربع نقاط خلال مباراتين في الدوري الممتاز، حيث تعادل مع السماوة سلبياً من دون اهداف، فيما تغلب على الشرطة بهدف دون رد.
المحرر: محمد خليل
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