الداخلية تعلن السيطرة على حريق المحال التجارية وسط بغداد

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدداً من المحال التجارية احترقت وسط بغداد بالقرب من دائرة التقاعد في منطقة الشواكة من ضمنها فرن للصمون، مما ادى الى انفجار حزين وقود النفط".وأضاف معن، أن "أكثر من ست فرق إطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث وانقاذ عدد من المواطنين"، مؤكداً أنه "حالياً تجري عمليات التبريد".

وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في أربعة محال تجارية قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة بغداد.

