الدفاع المدني يعلن انقاذ عوائل محاصرة بعد حريق المحال التجارية وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، سيطرتها على الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الاربعاء، فيما أكدت انقاذ عوائل محاصرة بعد الحريق.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع اليوم، في عدد من المحال التجارية وسط العاصمة بغداد"، مؤكدة أنه "تجري الآن عمليات تبريد لموقع الحادث".
وأضافت المديرية، "تم انقاذ جميع العوائل المحاصرة في الشقق أعلى المحلات، وتجري عمليات بحث تحسبا من وجود اشخاص محاصرين"، مشيرة الى أن "الفرق المشاركة ١٠ من ضمنهم فرق البحث والانقاذ".
وأضافت المديرية، "تم انقاذ جميع العوائل المحاصرة في الشقق أعلى المحلات، وتجري عمليات بحث تحسبا من وجود اشخاص محاصرين"، مشيرة الى أن "الفرق المشاركة ١٠ من ضمنهم فرق البحث والانقاذ".
وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في أربعة محال تجارية قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة بغداد.
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