مصدر امني يكشف تفاصيل الانفجار الذي سمع وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان الانفجار الذي سمع وسط بغداد كان بسبب انفجار احد الافران بسبب تسرب لمادة الغاز.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوي الانفجار الذي سمع وسط العاصمة كان بسبب تسرب مادة الغاز داخل احدى الافران في الشواكة بعد اندلاع حرق في محال تجارية ما اسفر عن انفجاره".
وكان مصدر امني افاد، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في أربعة محال تجارية قرب دائرة التقاعد وسط العاصمة بغداد.
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