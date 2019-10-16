لاعبة عراقية تكشف تفاصيل مشاركتها في بطولة العالم للتايكواندو

عطا لم تحرز ميدالية في البطولة، لكنها بينت عدد من الامور الايجابية التي واجهتها خلال مشاركتها الفريدة من نوعهل.

وقالت عطا في حديث للسومرية نيوز، إن "المشاركة في بطولة العالم للتايكواندو كانت ايجابية من جميع النواحي، كنت الممثلة الوحيدة للعراق وجميع المشاركين سواء العر او من الدول الاخرى كانوا سعداء بهذه المشاركة".



واضافت أن "رئيس الاتحاد الدولي تشونغ دون تشو، ابدى سعادة كبيرة حين علم بأني من العراق ودعمني من اجل تحقيق نتائج ايجابية وهو الامر كذلك لرؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة".

وبينت عطا، أن "التجربة وبالرغم من عدم احرازي لاي ميدالية، لكنها اضافت الكثير الي على مستوى الشخصي والمهني، فانا اللاعبة العراقية الاولى التي تشارك في مثل هذا المحفل الكبير "، معربة عن املها في المشاركة بالمزيد من امحافل الدولية خلال المستقبل القريب".

