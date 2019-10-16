ضعي هذه الأطعمة في علبة طعام المدرسة لتعزيز ذكاء طفلك!

طبعًا أنت ككل أم لن توفري أي وسيلة تساعدين فيها طفلك وتعززين من خلالها قدراته الذهنية والتعلمية وذاكرته إذا صحّت لك الفرصة. ولأن هذه العوامل التي ذكرناها أساسية في أداء طفلك المدرسي ومستقبله العلمي، دعينا نخبرك أنّ لبعض الأطعمة قدرة مذهلة في هذا المجال، فلم لا تضعينها في علبة طعامه المدرسية إذًا؟ الحليب بالشوكولاته ما من طفل لا يحب هذا المشروب، لكنه فضلًا عن طعمه اللذيذ فالحليب بالشوكولاته غني بفيتامينات د والكالسيوم والبوتاسيوم ولا يفوق الحليب العادي سوى بكمية قليلة من السكر لذا لا تقلقي بهذا الشأن. ما من طفل لا يحب هذا المشروب، لكنه فضلًا عن طعمه اللذيذ فالحليب بالشوكولاته غني بفيتامينات د والكالسيوم والبوتاسيوم ولا يفوق الحليب العادي سوى بكمية قليلة من السكر لذا لا تقلقي بهذا الشأن. الجبنة تحتوي الجبنة على مستويات عالية من الكالسيوم وهذا الأخير أساسي لعظام طفلك كما يفعّل عمل العضلات والأعصاب السليم لدى طفلك. زبدة الفول السوداني والموز Advertisements قومي بتحضير ساندويش من زبدة الفول السوداني والموز لطفلك، إذ إنّ زبدة الفول السوداني تحتوي على كميات كبيرة من البروتين وعلى مادة الكولين أيضًا والتي أثبتت الدراسات فعاليتها في تحسين القدرة الذهنية للفرد. أما الخبز المصنوع من القمح فهو غني بالألياف والفولات المعروف بقدرته على تحسين الذاكرة. قومي بتحضير ساندويش من زبدة الفول السوداني والموز لطفلك، إذ إنّ زبدة الفول السوداني تحتوي على كميات كبيرة من البروتين وعلى مادة الكولين أيضًا والتي أثبتت الدراسات فعاليتها في تحسين القدرة الذهنية للفرد. أما الخبز المصنوع من القمح فهو غني بالألياف والفولات المعروف بقدرته على تحسين الذاكرة. البطيخ قطّعي له شرائح البطيخ وزوّديه بها الى المدرسة في حال توافر مكان بارد تحفظ فيه. فالبطيخ يحتوي على حوالى 92% من الماء والذي يجعل جسم طفلك رطبًا وبالتالي سيحسن من قدرته الذهنية. قطّعي له شرائح البطيخ وزوّديه بها الى المدرسة في حال توافر مكان بارد تحفظ فيه. فالبطيخ يحتوي على حوالى 92% من الماء والذي يجعل جسم طفلك رطبًا وبالتالي سيحسن من قدرته الذهنية. المكسرات تحتوي المكسرات على فيتامينات E والتي تحمي خلايا الدماغ من الإلتهاب ومن التضرر. حضري خليطًا من الفول السوداني، الجوز، البندق واللوز وأضيفي لها بعض الفواكه المجفّفة لكي يصبح طعمها ألذ وضعيها في علبة الطعام المدرسية لطفلك!

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كانت هذه تفاصيل خبر ضعي هذه الأطعمة في علبة طعام المدرسة لتعزيز ذكاء طفلك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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