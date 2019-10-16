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طبعًا أنت ككل أم لن توفري أي وسيلة تساعدين فيها طفلك وتعززين من خلالها قدراته الذهنية والتعلمية وذاكرته إذا صحّت لك الفرصة. ولأن هذه العوامل التي ذكرناها أساسية في أداء طفلك المدرسي ومستقبله العلمي، دعينا نخبرك أنّ لبعض الأطعمة قدرة مذهلة في هذا المجال، فلم لا تضعينها في علبة طعامه المدرسية إذًا؟
الحليب بالشوكولاته
الجبنة
زبدة الفول السوداني والموز
البطيخ
المكسرات
تحتوي المكسرات على فيتامينات E والتي تحمي خلايا الدماغ من الإلتهاب ومن التضرر. حضري خليطًا من الفول السوداني، الجوز، البندق واللوز وأضيفي لها بعض الفواكه المجفّفة لكي يصبح طعمها ألذ وضعيها في علبة الطعام المدرسية لطفلك!
كانت هذه تفاصيل خبر ضعي هذه الأطعمة في علبة طعام المدرسة لتعزيز ذكاء طفلك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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