اخبار العالم / اخبار العراق

واصل أنفها النمو لمدة 15 عاما... شاهدوا كم بلغ حجمه!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

عانت الأميركية باميلا من زيادة حجم أنفها لمدة 15 عاماً. وعندما بلغت عامها الـ46 قررت طلب المساعدة الطبية.
وأظهرت تشخيص الحالة أنها تعاني من مرض الرينوفيما وهو عبارة عن التهاب يتطور على إثر تفاقم مشكلة الوردية الجلدية.

ولم يتوقف نمو الأنف رغم حصولها على العلاج اللازم. وهو ما شجعها على المشاركة في برنامج The Doctors الشهير.

 

 

وتمكنت من خلال ذلك من الحصول على مساعدة طبيبة تجميل. وخلال 3 أشهر فقط تغير شكل وجهها تماماً.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الإثر صوراً لها أظهرت كيف كانت وكيف أصبحت بعد التعديل.

Advertisements

 

 

ويشار إلى أن باميلا هي أم لولدين وقد ساعدها التغيير الذي طرأ على شكلها على أن تعيش حياتها بطريقة أفضل.

 

 

ExtImage-3911235-279686336.png
ExtImage-5212081-1268608512.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واصل أنفها النمو لمدة 15 عاما... شاهدوا كم بلغ حجمه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا