واصل أنفها النمو لمدة 15 عاما... شاهدوا كم بلغ حجمه!

وأظهرت تشخيص الحالة أنها تعاني من مرض الرينوفيما وهو عبارة عن التهاب يتطور على إثر تفاقم مشكلة الوردية الجلدية.

ولم يتوقف نمو الأنف رغم حصولها على العلاج اللازم. وهو ما شجعها على المشاركة في برنامج The Doctors الشهير.