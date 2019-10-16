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عانت الأميركية باميلا من زيادة حجم أنفها لمدة 15 عاماً. وعندما بلغت عامها الـ46 قررت طلب المساعدة الطبية.
ولم يتوقف نمو الأنف رغم حصولها على العلاج اللازم. وهو ما شجعها على المشاركة في برنامج The Doctors الشهير.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الإثر صوراً لها أظهرت كيف كانت وكيف أصبحت بعد التعديل.
ويشار إلى أن باميلا هي أم لولدين وقد ساعدها التغيير الذي طرأ على شكلها على أن تعيش حياتها بطريقة أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر واصل أنفها النمو لمدة 15 عاما... شاهدوا كم بلغ حجمه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.