بالصور.. شارع الرشيد بعد اعمال التطوير

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استمرار كوادرها بتطوير وتأثيث شارع الرشيد وسط العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اعمال التطوير ستتضمن تأثيث واجهات المحال واليافطات وتوحيد الابواب الحديدية للمحال (الكبنكات) بالاضافة الى اعمال اخرى لاحقة منها تطوير الأعمدة ورصيف ونهر الشارع وكذلك اعمال التزيين والإنارة وللمقطع الممتد من ساحة حافظ القاضي وحتى ساحة الرصافي".



وأضافت أن هذه الاعمال "بتمويل ودعم البنك المركزي العراقي وحسب (مبادرة تمكين) الامر الذي سيضفي الق وجمالية توافق الروح التراثية التي يمتلكها الشارع الأعرق والأبرز في العراق".

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