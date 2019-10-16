كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاربعاء، أن الولايات المتحدة دفعت الكثير للأكراد من أجل قتال تنظيم "داعش".
ونقلت عددا من وسائل الاعلام اخبارا عاجلة عن رئيس الولايات المتحدة قال فيها: "دفعنا الكثير للأكراد من أجل قتال داعش".
ولفت ترامب الى، أنه "لا بد من التأكيد أن جنودنا أصبحوا الآن أكثر أمنا وبعيدين عن خطوط الاشتباك في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: جنودنا أصبحوا الآن أكثر أمنا وبعيدين عن خطوط الاشتباك في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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