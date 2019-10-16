ترامب: جنودنا أصبحوا الآن أكثر أمنا وبعيدين عن خطوط الاشتباك في سوريا

ونقلت عددا من وسائل الاعلام اخبارا عاجلة عن رئيس الولايات المتحدة قال فيها: "دفعنا الكثير للأكراد من أجل قتال داعش".

ولفت ترامب الى، أنه "لا بد من التأكيد أن جنودنا أصبحوا الآن أكثر أمنا وبعيدين عن خطوط الاشتباك في سوريا".