ما حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة بأخبار تتساءل عن حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر.

وانتشرت الشائعات على الانترنت، حيث أشار البعض الى ان الساهر تعرض لحادث سير مروع في احدى الدول الاوروبية، فيما قال البعض الاخر انه تعرض للتسمم.

وفي المقلب الآخر، فقد نفى الساهر هذه الأخبار والشائعات كلها بطريقة غير مباشرة. اذ نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك، مقطع فيديو من أغنيته "متمردة"، وأرفقه بالقول: "متمردٌ أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".

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فيما نفت مصادر مقربة من الساهر لموقع "الجرس" الفني، هذه الأخبار، وأكدت أنه بخير ولم يتعرض لأي حادث.