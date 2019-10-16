عبد المهدي يدعو رئيس لجنة التحقيق بالتظاهرات لتسلم اي تسجيل يتعلق باحداثها

دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات نوري الدليمي، إلى تسلم اي تسجيل يتعلق بالتظاهرات. وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لاستكمال التحقيقات، على رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات نوري الدليمي تسلم اي تسجيل يأتي من اي مسؤول عسكري او مدني او مواطن يتعلق بالاحداث الاخيرة".



وأشار إلى "ضرورة التدقيق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصولياً، مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة".

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