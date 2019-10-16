أسعار النفط ترتفع مع تلميح 'أوبك' لتخفيضات أعمق في الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مقتفية أثر مكاسب في الأسهم مع تعليق المستثمرين الآمال على اتفاق محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل إلى جانب مؤشرات من ”أوبك“ وحلفائها على أن مزيدًا من تخفيضات الإنتاج قد يكون ممكنًا. لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف المستمرة من تباطؤ اقتصادي عالمي. وبحلول الساعة الـ 06:21 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت 25 سنتًا إلى 58.99 دولار للبرميل، بزيادة 0.4% تقريبًا مقارنة مع إغلاق اليوم السابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.4% إلى 53.04 دولار للبرميل.برنت

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