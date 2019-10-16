هذه الأسباب تجعل طفلك يستيقظ في الليل... عالجيها!

تعاني العديد من الأمهات من استيقاظ أطفالهن الرضع ليلاً، ويمكن حل هذه المشكلة عند إيجاد الأسباب التي تدفع الطفل إلى الاستيقاظ، وهي:
2- الألم: إذا كان طفلك مصاباً بالمغص، أو مريضاً ويشعر بآلام، أو يمر بمرحلة تسنين، بالتأكيد لن يستطيع النوم.
3- البيئة المحيطة: هناك أطفال ينزعجون من الضوضاء أو الأضواء القوية، لذا احرصي على توفير بيئة مناسبة لنوم الطفل، هدوء، ضوء خافت، درجة حرارة مناسبة، مهد مريح وآمن.
4- الساعة البيولوجية: جسم الرضيع لا يستطيع التعرّف إلى أوقات الليل والنهار، لذا فهو يستيقظ طول الليل، ويمكن تعديل الساعة البيولوجية للطفل عبر الخروج به نهاراً وتعريضه للشمس.
5- الطفل يحتاج إلى والدته: قد يستيقظ الطفل ليلاً فقط لأنه بحاجة إلى ملامسة والدته والاطمئنان بوجودها.
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