هذه الأسباب تجعل طفلك يستيقظ في الليل... عالجيها!

إذا شعر الطفل بالجوع، فهو بالتأكيد لن يستطيع الاستغراق في النوم طويلاً، وهذا السبب من السهل التعامل معه، عبر إعطاء الطفل رضعة إضافية تشعره بالشبع.

2- الألم: إذا كان طفلك مصاباً بالمغص، أو مريضاً ويشعر بآلام، أو يمر بمرحلة تسنين، بالتأكيد لن يستطيع النوم.



هناك أطفال ينزعجون من الضوضاء أو الأضواء القوية، لذا احرصي على توفير بيئة مناسبة لنوم الطفل، هدوء، ضوء خافت، درجة حرارة مناسبة، مهد مريح وآمن.

4- الساعة البيولوجية: جسم الرضيع لا يستطيع التعرّف إلى أوقات الليل والنهار، لذا فهو يستيقظ طول الليل، ويمكن تعديل الساعة البيولوجية للطفل عبر الخروج به نهاراً وتعريضه للشمس.

5- الطفل يحتاج إلى والدته: قد يستيقظ الطفل ليلاً فقط لأنه بحاجة إلى ملامسة والدته والاطمئنان بوجودها.