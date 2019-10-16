بالفيديو: سيارة فارغة تدهس صاحبتها

لكن هذه القصة تندرج بين الشقين المؤسف والمضحك، إلا أن الأهم فيها أن المرأة المتسببة للحدث خرجت منها سليمة بدون أن تتعرض لأذى.

فقد كشفت لقطات فيديو من كاميرا مراقبة سيارة تتحرك ببطء، وكأنها تتسلل خلسة، ثم تدهس امرأة من دون أن تنتبه لها، فتسقط المرأة أرضا، وتتوقف السيارة عن الحركة، ثم تقف المرأة على قدميها سليمة معافاة.



المرأة ذات الشعر الرمادي، التي لم يكشف عن هويتها، كانت تتفحص البيض في كشك صغير لبيع البيض أمام منزل شخص يدعى كريس بوكستيد في منطقة تنتردين بمقاطعة كينت في بريطانيا.