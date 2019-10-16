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قليلون هم الأطفال الذين لا يمتلكون دمية "البطة" الشهيرة، التي يلهون بها أثناء استحمامهم، لكن هذه اللعبة التي يعشقها الصغار حول العالم قد تحتوي على شر قد يفتك بهم، بحسب ما أظهرت تجارب علمية.
وتظهر لقطات لحظة شطر هذه الدمى إلى نصفين، حيث تظهر داخلها أوساخ سوداء مقززة.
وأضافوا أنهم عثروا أيضا على بكتيريا "فيلقية"، التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.
وبحسب العلماء، فإن كل الدمى المطاطية، خصوصا ألعاب الاستحمام، تحتوي على طفيليات ضارة، مشيرين إلى أن تجاربهم أظهرت وجود البكتيريا في 4 من أصل كل 5 دمى.
وعادة ما يعطي الآباء أطفالهم هذه الدمى للهو بها أثناء الاستحمام، وهو ما حذر منه العلماء، مشيرين إلى أنه عندما تتدفق المياه من داخل هذه الدمى إلى أفواه الأطفال أو وجوههم، يشكل الأمر خطرا على أجهزتهم الهضمية أو عيونهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بطة الاستحمام الشهيرة 'خطر قاتل' يهدد الأطفال... إحذروها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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