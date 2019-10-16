هذه الأعشاب تحمي القلب من الأمراض الخطيرة... تناولوها بانتظام!

أعلن علماء مركز بحوث الأورام السرطانية بجامعة تسوكوبا اليابانية، أن تناول الأعشاب البحرية بانتظام وبصورة دورية يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل احتشاء عضلة القلب.
وقد كان أحد الاستنتاجات التي توصل إليها العلماء، يخص تأثير الأعشاب البحرية (الطحالب) في القلب والأوعية الدموية. "إن البروتينات والألياف الغذائية الموجودة في الأعشاب البحرية تؤثر إيجابيا في الصحة. فالألياف الغذائية تحسن عملية التمثيل الغذائي لدى الدهون، أما البروتينات فتخفض ضغط الدم".
ووفقا للخبراء، التأثير المفيد للأعشاب البحرية التي تحمي القلب تؤكده النتائج بالأرقام التي حصل عليها الباحثون. فقد أصيب 1204 أشخاص فقط من 86 ألف شخص خضعوا لهذه الدراسة، بأمراض القلب التاجية، وهذا أقل من 2% من العدد الكلي.
يقول الخبراء، التأثير الإيجابي للأعشاب البحرية في الصحة، ليس للكمية التي يتناولها الشخص، بل بتناولها المنتظم. لذلك يفضل إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي.
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