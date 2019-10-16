عبد المهدي يلتقي ممثلي المهندسين المعتصمين ويوجه بإستيعاب ١٠٠٠مهندس

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير التقى بممثلي المهندسين المعتصمين، فيما وجه بإستيعاب ١٠٠٠ مهندس.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي التقى، بمكتبه الرسمي صباح اليوم الأربعاء، عددا من ممثلي المهندسين المعتصمين"، مبينا انه "جرى تسلم مطالبهم وبحثها في حوار مباشر وصريح".
وأكد عبد المهدي أن "الحكومة أعطت الأولوية منذ بداية عملها لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب العراقي وفي مقدمتها تلبية المطالب المشروعة في الحصول على فرص العمل"، موجها "بدراسة إستيعاب ١٠٠٠ مهندس للعمل في مختلف الوزارات والمحافظات".
من جهتهم أعرب ممثلو المعتصمين عن ارتياحهم لنتائج اللقاء، وإنه كان لقاءً مثمرا وصريحا مع رئيس مجلس الوزراء، معربين عن شكرهم وتقديرهم للإستجابة لطلباتهم وإعتصامهم السلمي وللحلول التي تم مناقشتها.
واكدوا حرصهم على أهمية حفظ الأمن والإستقرار وسلمية التظاهر بمايحقق المطالب والمصلحة العامة للبلاد.
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