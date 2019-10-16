النزاهة تمنع تهريب كميات كبيرة من الأدوية بمطار النجف الدولي

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية في مطار النجف الأشرف الدولي بصورة غير قانونية.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيأة، التي انتقلت إلى المطار، تمكنت من إحباط محاولة لتهريب (743) كارتون من الأدوية الطبية إلى داخل العراق بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، مشيرة إلى أن تلك الأدوية غير مفحوصةٍ وغير مرسمةٍ گمرگياً".

وأضافت إنه "تمَّ ضبط منفيست عدد(4) أُدخِلَت بموجبها تلك الأدوية، ومنفيست آخر لإدخال كميات من الملابس؛ بغية إخراج الأدوية من المطار بموجبها".

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وأكدت "ضبط الأدوية في مخزن الشحن الجوي التابع لإحدى الشركات في المطار"، لافتة إلى أن "المطار ليس منفذاً لإدخال الأدوية، ولا توجد فيه أية جهة أو أجهزة للفحص الدوائي".

وفي عمليةٍ منفصلةٍ، أشارت الدائرة إلى "ضبط موظف في دائرة صيانة مجاري المشخاب؛ لقيامه بالاحتيال على أحد المواطنين، وتـسلُّم مبالغ مالية منه لقاء وعده وإيهامه بالتعيين في الدائرة"، موضحة ان "المتهم اعترف باحتياله وتسلُّمه مبالغ مالية، بعد مواجهته بالأدلة المتحصلة".

واكدت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم المضبوط في العملية الثانية على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في النجف، الذي قرر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات".