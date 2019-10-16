ضغوط غربية بهدف نقل معتقلي 'داعش' للعراق مقابل عروض منها بناء سجون محصنة

افاد مصدر سياسي، بأن هناك ضغوط غربية بهدف نقل معتقلي "داعش" الى العراق، فيما حذر من فرارهم لتكون الأراضي العراقية مقصدهم الأول.

وقال المصدر ان "دولا غربية تضغط منذ يومين، بهدف الموافقة على نقل معتقلي داعش الى العراق"، مبيناً أن "الحكومة ستبحث هذا الموضوع".

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واضاف ان "هناك خطراً من ناحية احتمالية فرارهم أو القيام بمنحهم الفرصة للفرار، حيث ستكون الأراضي العراقية مقصدهم الأول"، مشيرا الى ان "هناك جوانب عدة، منها سياسية، تتعلق بالرفض الحالي من قوى مختلفة لاستقبالهم وإيداعهم في السجون العراقية، رغم أنّ الدول التي تمتلك سجناء من داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قدمت منحاً وعروضاً للعراق مقابل موافقته، منها التكفل ببناء سجون محصنة بأسرع وقت ممكن".

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، امس الثلاثاء، الدول الأوروبية من نقل المئات من عناصر "داعش" من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى العراق.