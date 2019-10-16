افاد مصدر سياسي، بأن هناك ضغوط غربية بهدف نقل معتقلي "داعش" الى العراق، فيما حذر من فرارهم لتكون الأراضي العراقية مقصدهم الأول.
وقال المصدر ان "دولا غربية تضغط منذ يومين، بهدف الموافقة على نقل معتقلي داعش الى العراق"، مبيناً أن "الحكومة ستبحث هذا الموضوع".
واضاف ان "هناك خطراً من ناحية احتمالية فرارهم أو القيام بمنحهم الفرصة للفرار، حيث ستكون الأراضي العراقية مقصدهم الأول"، مشيرا الى ان "هناك جوانب عدة، منها سياسية، تتعلق بالرفض الحالي من قوى مختلفة لاستقبالهم وإيداعهم في السجون العراقية، رغم أنّ الدول التي تمتلك سجناء من داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قدمت منحاً وعروضاً للعراق مقابل موافقته، منها التكفل ببناء سجون محصنة بأسرع وقت ممكن".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، امس الثلاثاء، الدول الأوروبية من نقل المئات من عناصر "داعش" من سجون المقاتلين الأكراد في سوريا إلى العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضغوط غربية بهدف نقل معتقلي 'داعش' للعراق مقابل عروض منها بناء سجون محصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.