البحرين تهزم إيران وتلتحق بالعراق في صدارة ترتيب المجموعة بالتصفيات المزدوجة

رياضة 2019-10-15 | 20:23 4,977 مشاهدة تغلب المنتخب البحريني على ضيفه الإيراني 1-0 في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. هدف المباراة الوحيد حمل توقيع اللاعب محمد الحردان من علامة الجزاء في الدقيقة 66، لتنهي المواجهة بفوز الأحمر البحريني بهدف نظيف. الفوز وضع البحرين بالصدارة رفقة المنتخب الوطني العراقي برصيد سبع نقاط مع افضلية اسود الرافدين بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد إيران عند النقطة السادسة في المركز الثالث.



وكان المنتخب الوطني قد تغلب على كمبوديا 4-0 ظهر اليوم، ليرتقي الى صدارة المجموعة. وكان المنتخب الوطني قد تغلب على كمبوديا 4-0 ظهر اليوم، ليرتقي الى صدارة المجموعة.

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