الحلبوسي يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء. وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، بحضور كلٍّ من وزير التخطيط نوري الدليمي ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني ووكيل وزير المالية".



وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء، ومنها ما يخصُّ التعويضات ومعالجة أزمة السكن".

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