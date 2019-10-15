فنانة مصرية تكشف عن الحالة الصحية لعادل إمام

كشفت الفنانة المصرية القديرة لبلبة، عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة، ويستكمل تصوير أحدث أعماله الفنية.
وقالت لبلبة، على هامش مشاركتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي، "عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معه قبل ما أجي المهرجان على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد".
يشار إلى أن مسلسل "فلانتينو" كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.
وتناولت وسائل الإعلام المختلفة خلال الشهور الماضية أنباء وشائعات حول حالة الزعيم الصحية، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أزمة صحية أدت إلى تأجيل تصوير أحدث أعماله.
يشار إلى أن مسلسل "فلانتينو" كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.
وتناولت وسائل الإعلام المختلفة خلال الشهور الماضية أنباء وشائعات حول حالة الزعيم الصحية، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أزمة صحية أدت إلى تأجيل تصوير أحدث أعماله.
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