المنافذ تضبط مسافراً إيرانياً بحوزته مخدرات في منفذ الشيب

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط مسافر ايراني بحوزته نصف كيلو غرام من مادة الترياك المخدرة بحوزة في منفذ الشيب الحدودي".

وأضافت أنه "تم القبض عليه من قبل قبل شرطة الكمرك وكادر مديرية المنفذ".

