المنافذ تضبط مسافراً إيرانياً بحوزته مخدرات في منفذ الشيب

أعلنت هيئة المنافذ، الثلاثاء، عن ضبط مسافر إيراني بحوزته مخدرات في منفذ الشيب الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط مسافر ايراني بحوزته نصف كيلو غرام من مادة الترياك المخدرة بحوزة في منفذ الشيب الحدودي".
وأضافت أنه "تم القبض عليه من قبل قبل شرطة الكمرك وكادر مديرية المنفذ".
وأضافت أنه "تم القبض عليه من قبل قبل شرطة الكمرك وكادر مديرية المنفذ".
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