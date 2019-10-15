وزير الدفاع يهاتف نظيره التركي ويبحث معه تأثير العملية العسكرية في سوريا على العراق

بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، الثلاثاء، هاتفياً مع نظيره التركي خلوصي أكار تأثير العملية العسكرية في سوريا على العراق.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الشمري بحث هاتفياً مع أكار، التدخل التركي في سوريا، وتأثيره على دخول الارهابيين للأراضي العراقية".
وكان وزير الدفاع نجاح الشمري قد بحث في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي روسيا وسوريا احتمالية دخول عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من السجون السورية للعراق.
وكان وزير الدفاع نجاح الشمري قد بحث في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي روسيا وسوريا احتمالية دخول عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من السجون السورية للعراق.
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